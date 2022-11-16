Сардана Гурьева вновь назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Якутии

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Действующий омбудсмен по правам человека Сардана Гурьева второй раз назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Якутии сроком на пять лет.

Такое решение приняли 16 ноября народные депутаты Госсобрания Ил Тумэн. Проголосовало «за» – 58, против – два, воздержалось – ноль.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Гурьевой.

Справка КП:

Сардана Гурьева родилась 17 мая 1971 года в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.

Окончила в 1996 году Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Юриспруденция» с квалификацией «юрист».

В 2002 году окончила Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер».

1996 – 2001 гг. главный специалист юридического отдела, старший референт Управления правовой экспертизы и информации аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн).

2001 – 2005 гг. — заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Якутии (по правовым вопросам).

2005 – 2007 гг. — заместитель руководителя Департамента по государственно-правовым вопросам и взаимодействию с федеральными органами РФ Администрации президента и правительства Якутии.

2007 – 2012 гг. — руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации президента и правительства Якутии.

2012 -2016 гг. — председатель Государственного комитета юстиции Якутии.

2016-2017 гг. — министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия).

26 октября 2017 года на XXXI пленарном заседании Госсобрания Ил Тумэн по результатам тайного голосования депутатов назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Якутии.

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