В Усть-Алданском районе Якутии объявлен актированный день для школьников с 1 по 5 классы

Фото: ЯСИА

16 ноября в Усть-Алданском районе Якутии температура на столбиках термометров опустилась до -47 градусов, сообщает пресс-служба администрации района.

Для учеников с 1 по 5 классы объявили актированный день, но школьники не пропустят учебу, а будут сегодня учиться дистанционно.

Напомним, муниципальные образования сами устанавливают критерии объявления актированных дней для школьников. К примеру, в Якутске учащиеся с 1 по 5 класс переходят на дистанционное обучение уже при минус 45 градусах, при условии штиля. Если на улице ветер, то актированный день для младшеклассников объявляется в минус 42-44 градуса, в зависимости от его силы.

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