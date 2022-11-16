В Якутии выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 16 ноября в Якутии зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 22 случая, в Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском районах — по 2 случая, в Абыйском, Амгинском, Вилюйском, Нерюнгринском, Среднеколымском, Сунтарском, Хангаласском районах — по 1 случаю.

За последние сутки госпитализировано 7 человек, выздоровело 28 человек. Лечение в стационарах получают 21,0% больных, в амбулаторных условиях — 79,0%. Из 110 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 28,2%.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.