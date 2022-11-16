За сутки пять якутян обогатили мошенников на 4,5 миллиона рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки жертвами телефонных мошенников стали пять жителей Якутии, сообщает МВД республики в своем телеграм-канале.

Всего они перевели аферистам более 4,5 миллиона рублей. А именно 653 200, 209 000, 2 583 240, 42 880 и 1 083 090 рублей.

Полиция просит граждан быть предельно внимательными и не поддаваться уловкам мошенников.

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