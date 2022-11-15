В Якутии до конца года проведут круглогодичные магистральные водопроводы к двум селам

Фото: правительство Якутии

В якутских селах Верхневилюйск и Андреевское идет строительство круглогодичных магистральных сетей. Проект реализуют в рамках программы «Чистая вода». После завершения строительства жители получат доступ к чистой питьевой воде.

«Это как раз удачный пример того, когда деньги привлекаются не только из республиканского бюджета, но и вкладываются деньги самого муниципалитета, внебюджетные и федеральные средства. Такая синергия дает очень хороший эффект. Главное - люди очень довольны. Ведь качество жизни в селе в целом растет», – отметил ранее Айсен Николаев.

Сейчас в Верхневилюйске объект готов на 100%, в Андреевском – на 99%. Общая стоимость проекта составила 180 миллионов рублей.

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