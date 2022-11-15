Заявления на получение поддержки в Якутии подали почти 2 тысячи семей военнослужащих

Фото: правительство Якутии

Более 1,9 тысяч жителей Якутии подали заявки на поддержку для семей военнослужащих. Как рассказали в Минобрнауки, один заявитель может претендовать на несколько мер поддержки для своих детей – бесплатное питание, освобождение платы за детсад, специальную стипендию и целевое обучение.

«На текущий момент одобрено 497 заявок на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря», – рассказала первый замминистра образования и науки республики Алевтина Аргунова.

Власти также отметили, что отдых по путевке для ребенка можно организовать сейчас, или забронировать заявку на лето. Большинство заявителей решили оформить именно летний отдых.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.