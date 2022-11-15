В Якутске построят новое здание коррекционной школы

Фото: мэрия Якутска

В Якутске появится новое здание у коррекционной школы №4. Оно будет рассчитано на 180 мест. Судя по опубликованной мэрией схеме, здание будет включать три этажа.

Власти сообщили, что построить объект планирует к концу 2023 года.

В прошлом году школа переехала в дополнительное здание школы №25, поскольку обучение в аварийном здании коррекционной школы было запрещено по решению суда. Перевести школьников из старого здания требовала прокуратура.

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