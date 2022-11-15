Военком Якутии напомнил о двух денежных выплатах военнослужащим

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин на брифинге напомнил о том, что указом главы государства предусмотрены две денежные выплаты военнослужащим, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Одна из них составляет 158 тысяч рублей. Это социальная выплата, которая ежемесячно выплачивается всем гражданам, которые были призваны по мобилизации.

Вторая выплата в размере 195 тысяч рублей положена тем гражданам, которые заключили контракт с министерством обороны РФ. Она распространяется как на граждан, которые проходят военную службу по призыву и заключили контракт, так и на мобилизованных граждан, которые были призваны по мобилизации и теперь изъявили желание заключить контракт.

«Также выплата в 195 тысяч рублей положена гражданам, которые обращаются в пункты отбора контрактников в нашей республике. Эта выплата единовременная, выплачивается один раз при заключении контракта», — пояснил Авдонин.

Отметим, что на данный момент мобилизационные мероприятия в Якутии завершены. Сейчас военные комиссариаты проводят работу с добровольцами, которые желают поступить на военную службу как по мобилизации, так и по контракту.

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