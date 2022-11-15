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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 8:30

Прогноз погоды в Якутске на среду, 16 ноября

Завтра в городе будет туманно
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 16 ноября в Якутске температура воздуха составит до -34 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-4 м/с, температура воздуха ночью -38-40°, днем -34-36°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -31 градус, ветер 2 м/с.

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