Прогноз погоды в Якутске на среду, 16 ноября

Фото: KP.RU

Днем 16 ноября в Якутске температура воздуха составит до -34 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-4 м/с, температура воздуха ночью -38-40°, днем -34-36°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -31 градус, ветер 2 м/с.

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