Жители Якутии могут получить помощь в оформлении субсидии на оплату ЖКУ

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Сектор электронных услуг Национальной библиотеки Якутии оказывает помощь гражданам в оформлении документов для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, говорится на сайте учреждения.

Кому положена субсидия на ЖКУ

Такую субсидию на ЖКУ могут получить собственники жилья, арендаторы по договорам найма в частном фонде, члены жилищных кооперативов, пользователи жилья, относящегося к государственному и муниципальному фонду, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи за месяц.

Также неработающим пенсионерам полагается субсидия на ремонт многоквартирного дома.

Гражданам в возрасте 70 лет — 50%, в возрасте 80 лет — 100%.

Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, получающих пенсию по старости (инвалидности), доля расходов на оплату ЖКУ снижена до 18%.

Субсидия ЖКУ многодетным — это скидка 30% на оплату электричества, воды, газа и других коммунальных услуг.

Важно! Для получения субсидии у заявителей не должно быть задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг или заключено соглашение по ее погашению.

Какие доходы учитываются при назначении субсидии

Для расчета берутся все доходы, включая стипендии, пособия, пенсии и доплаты.

Какие документы нужны для оформления субсидии на ЖКУ

- Документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства к членам его семьи;

- договор найма жилого помещения или свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за шесть предшествующих обращению месяцев;

- документы о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за последний перед подачей заявления месяц;

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- СНИЛС

Срок предоставления услуги: 10 рабочих дней с момента подачи заявления.

Услуга предоставляется по адресу: Якутск, пр. Ленина, 40, первый этаж.

График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (4112) 455-855.

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