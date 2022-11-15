Айсен Николаев наградил якутских врачей, работавших на Донбассе

Фото: t.me/aisen_nikolaev

15 ноября глава Якутии Айсен Николаев встретился с бригадой врачей, работавших на Донбассе и лечивших жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Без единого выходного дня, практически без отдыха, до последнего пациента – это была напряженная работа. Но все эти сложные дни оправдал результат», — подчеркнул глава.

Айсен Николаев отметил, что якутские врачи не только лечили тысячи людей, но и помогли местным медикам начать самим оперировать пациентов — запускали оборудование, делились привезенными материалами, проводили мастер-классы.

Глава Якутии в ходе встречи вручил медикам государственные награды.

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