В Якутске продолжается призывная кампания

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Призывная кампания продолжается в Якутске, сообщает пресс-служба мэрии города.

Военный комиссариат города Якутска предоставил в Северо-Восточное линейное Управление МВД России по Якутии списки лиц, подлежащих, но уклоняющихся от срочной военной службы.

«Во время регистрации в аэропорту „Якутск“ сотрудники транспортной полиции проверяют вылетающих в другие города республики и за пределы. В случае регистрации лиц, указанных в списке, сообщают об этом в военный комиссариат», — добавил военный комиссар Якутска Евгений Крупенков.

Работники военного комиссариата сразу приезжают в аэропорт для призыва на срочную военную службу.

В этом году начало призыва сдвинули на месяц (обычно он начинается 1 октября), чтобы военкоматы успели завершить работу по частичной мобилизации.

Отмечается, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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