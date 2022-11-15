Все районы Якутии готовы к отопительному сезону

Фото: пресс-служба ЖКХ и энергетики Якутии

Все муниципальные образования Якутии получили паспорта готовности к отопительному сезону по результатам оценки Ростехнадзора, сообщает пресс-служба ЖКХ и энергетики республики.

К осенне-зимнему периоду отремонтировано 1164 котельных, 4 858 км тепловых сетей, 1 531 км водопроводных сетей, 762,5 км канализационных сетей. В этом году построено 20 новых котельных. В навигацию 2022 года в полном объеме выполнена централизованная поставка топливных ресурсов для объектов ЖКХ. Всего доставлено 530 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов.

Готовность к отопительному периоду муниципальных образований проверяет Ростехнадзор. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду составляют: не позднее 15 сентября — для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября — для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября — для муниципальных образований.

«Данного высокого показателя удалось добиться благодаря совместным усилиям и организованной работе муниципальных образований, ресурсоснабжающих предприятий и надзорных органов. Однако, расслабляться не стоит — впереди прохождение пиковых нагрузок», — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

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