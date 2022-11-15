В Якутске автобусы вернулись на улицу Якова Потапова

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске с 15 ноября возобновляется движение автобусов по улице Якова Потапова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Здесь проводились ремонтные работы, которые к данному моменту завершены. Маршрутные автобусы № 2, № 8, № 41 осуществляют движение согласно ранее утвержденным схемам.

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