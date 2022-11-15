Житель Якутии угнал чужой снегоход, потому что ему было лень идти домой пешком

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Верхнеколымском районе раскрыт угон снегохода «Буран», сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Угонщиком оказался 45-летний местный житель. Он пошел в магазин за спиртным, закупился, вышел с покупками на улицу и тут ему стало так лень тащить все на себе.

В этот момент пешеходу бросился в глаза припаркованный у торговой точки снегоход. Хозяина транспортного средства не было видно. И, недолго думая, мужчина угнал чужой «Буран».

Законный владелец, выйдя из магазина и не обнаружив своего верного железного коня, обратился в полицию.

Угонщика поймали и возбудили на него уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

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