25-26 ноября в Якутске пройдет форум «Цифровой алмаз»

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев обсудили проведение форума «Цифровой Алмаз», который пройдет 25-26 ноября в Якутске.

Отмечается, что на площадке форума соберутся представители федеральных министерств и ведомств, региональных властей, бизнеса, крупных IT-компаний, чтобы обсудить решения для сохранения цифрового суверенитета и кибербезопасности России.

Также стороны обсудили вопросы реализации проекта «Синергия Арктики», в рамках которого к концу 2025 года все арктические районные центры республики должны быть подключены к высокоскоростному интернету.

Напомним, что проектно-изыскательские работы начнутся в следующем году. Федеральный центр выделит региону финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта.

После реализации проекта стоимость тарифов на интернет в Арктике должна быть снижена почти в сто раз.

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