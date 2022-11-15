Фото: Евгения ГУСЕВА

Средь бела дня в Якутске 50-летняя женщина ограбила мужчину на улице, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Предметом кражи стал сотовый телефон стоимостью восемь тысяч рублей.

Как оказалось, женщина в возрасте невинно попросила у мужчины мобильник, чтобы позвонить. Как истинный джентльмен, он не стал отказывать даме в просьбе и передал ей свой телефон. Но заполучив желаемое, мадам дала деру и скрылась в неизвестном направлении.

Растерявшийся от такого коварного поступка злодейки мужчина, придя в себя, обратился в полицию.

Злоумышленницу поймали. Но к тому моменту она уже успела сбыть похищенное, а вырученные средства потратила на горячительные напитки. На женщину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ — грабеж.

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