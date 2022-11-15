Новую якутскую комедию «Зина и Леха» покажут в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: кадр из фильма

Одну из самых успешных якутских кинокартин — комедию «Зина и Леха: Операция Хвост и Вымя» покажут и в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба постпредства Якутии при президенте РФ.

Это история о злоключениях двух друзей из якутской глубинки, которые поддались уговору незнакомой женщины Зинаиды Михайловны обманным путем присвоить бюджетные деньги.

Однако зачинщица преступной схемы впадает в кому, и одному из ребят не остается ничего другого, как выдать себя за эту женщину. Все бы ничего, но приезжает проверяющий из министерства и... влюбляется в фальшивую Зинаиду Михайловну.

18 ноября в 18:30 фильм покажут в кинотеатре «Москино Космос» в Москве по адресу проспект Мира, 109. Билеты можно приобрести в кассах театра или по ссылке.

19 ноября комедию увидят жители Санкт-Петербурга. Показ состоится в 19:30 в «Великан парке» по адресу: Александровский парк, 4/3, литера А.

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