В Якутии водители большегрузов разрушают недавно отремонтированные дороги

Автоматический пункт весогабаритного контроля. Фото: ГИБДД по Якутии

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии обсудили проблему продавленных водителями большегрузов дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра Владимира Сивцева, недавно отремонтированные дороги продавлены машинами, которые возят грузы с двукратным, а то и трехкратным превышением допустимой массы.

Он отметил, что в следующем году на автомобильной дороге «Мухтуя» появится автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). А в 2024 году такой же пункт появится на Намском тракте.

Чиновники напомнили, что в республике, в соответствии с постановлением правительства Якутии, с 15 ноября по 31 марта водители не возмещают вред, причиняемый тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным регионального значения, в том числе по автодороге «Умнас».

Это делается для того, чтобы подрядные организации, привлеченные в реализации нацпроектов, накопили материалы для нужд в строительной и дорожной отрасли. Однако, водители, которые не соблюдают превышение допустимых параметров по габаритам транспортных средств, все равно несут административную ответственность.

Как сообщалось, с 25 июля 2022 года, в Хангаласском районе на 66-м километре автомобильной дороги «Умнас» заработал автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК).

Оборудование будет круглосуточно контролировать трафик, взвешивать и определять размеры транспорта. Для этого не требуется, чтобы машина остановилась или даже притормозила. Все будет работать автоматически.

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