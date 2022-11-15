Мэрия Якутска заплатит 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала собака

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С окружной администрации Якутска взыскана компенсация морального вреда в 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала бродячая собака, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Нападение произошло летом 2022 года в Строительном округе. Установлено, что к этому привело ненадлежащее исполнение мэрией города требований закона об ответственном обращении с животными без владельцев.

Прокуратура обратилась с иском в суд к муниципалитету о взыскании морального вреда пострадавшему. Иск удовлетворен.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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