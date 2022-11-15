В Якутии выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 15 ноября в Якутии зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 20 случаев, в Ленском районе — 4 случая, в Намском — 3, в Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах — по 2 случая, в Амгинском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Таттинском и Усть-Янском районах — по 1 случаю.

За последние сутки госпитализировано 6 человек, выздоровело 38 человек. лечение в стационарах получают 20,3% больных, в амбулаторных условиях — 79,7%. Из 110 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 33,6%.

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