В Якутии будут судить угонщика, который вместе с приятелем убил человека

Фото: СК Якутии

В Якутии Следственный комитет закончил расследование дела об убийстве в поселке Депутатский. Одного из фигурантов также обвинили в угоне – преступление он совершил буквально за несколько дней до убийства. Материалы с обвинительным заключением уже передали в суд.

Как рассказали в СК, двое жителей Депутатского устроили попойку со своим знакомым. В ходе застолья разгорелась ссора, и мужчины избили товарища табуретом. После экзекуции они вынесли бездыханное тело жертвы в подъезд, а сами продолжили вечеринку.

Позже следователи насчитали на теле погибшего больше 60 травм. Правоохранители быстро задержали мужчин и поместили их под стражу. Попутно выяснилось, что один из убийц за несколько дней до роковых событий пытался угнать чужой УАЗ «Патриот», но не справился с управлением и разбил машину – его, вдобавок, будут судить еще и за угон.

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