Мэр Якутска сообщил о профилактических работах после аварии на теплотрассе

Фото: Евгений Григорьев

Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил, что бригады сотрудников ЯТЭЦ проводят обход в Гагаринском округе Якутска. Там ранее утром обрушилась секция теплотрассы, из-за чего десятки домов остались без отопления. Сейчас авария устранена и подачу тепла возобновили, но работы по устранению последствий будут длиться еще какое-то время.

– Проводятся мероприятия по обходу территории и проведения выпуска воздуха из системы отопления. Основная задача на ближайшие часы – обеспечить бесперебойную подачу тепла и восстановление теплового режима во всем жилом фонде, в социальные учреждения тепло запущено 100%, – добавил Григорьев.

Мэр также поблагодарил за слаженную работу аварийные бригады, которые «не допустили крупной ЧС в городе». Также Григорьев считает необходимым провести «разбор полетов» с местными органами.

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