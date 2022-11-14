Глава Якутии объявил 13 ноября Днем инноваций в республике

Фото: Мининноваций Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев объявил 13 ноября Днем инноваций в республике. Соответствующее распоряжение вышло еще вчера, но из-за выходных о нем стало известно только сегодня.

«Признавая выдающиеся заслуги Первого Президента Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева в формировании конституционных основ государственности и социально-экономическом развитии Республики Саха, в связи с 85-летием со дня рождения постановляю: 1. Объявить 13 ноября Днем инноваций в Республике Саха (Якутия)», – говорится в тексте указа.

Сам Николаев пока публично не выступал с заявлениями касательно нового праздника. Сегодня глава Якутии провел рабочую встречу с директором Мирнинского регионального технического колледжа.

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