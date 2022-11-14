По Якутии ударят первые 45-градусные морозы

Фото: мэрия Якутска

В Якутии на этой неделе ожидается похолодание до -45 градусов. Морозы ударят на северо-западе и востоке республики. В Анабарском и Булунском районах, вдобавок, ожидается метель с порывами до 21 м/с.

В большей части районов синоптики прогнозируют небольшой снег. В начале недели температура по ночам будет опускаться до -40 градусов в ряде районов, к середине недели похолодает до -42.

В Якутске в ближайшие сутки осадков не ожидается. При этом по городу пройдут достаточно серьезные холода – ожидается, что ночью столбик термометра опустится до -37 градусов.

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