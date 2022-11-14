Авиакомпания «Якутия» получила федеральную субсидию в 21,2 миллиона рублей

Фото: yakutia.aero

Завершился дополнительный конкурс программы субсидирования полетов внутри страны. По итогам отбора 19 авиаперевозщиков получили господдержку, сообщает пресс-служба Росавиации.

В число получателей субсидий вошла компания «Якутия», которой решено дополнительно выделить 21,2 миллиона рублей. Также в программу субсидирования попали «Аэрофлот», «Ютэйр», «Аврора», «Россия» и другие.

Заявка авиакомпании «Полярные авиалинии» на субсидию в более 78 тысяч рублей была отклонена.

Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства России авиакомпаниям будет предоставлено 100 млрд рублей, из них 91 миллиард был уже выделен в апреле-сентябре 2022 года. Оставшуюся сумму распределят в ноябре.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта отметили, что эта мера поддержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить нашим гражданам доступные авиаперелеты.

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