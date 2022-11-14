Ветераны боевых действий встретились с мобилизованными из Якутии

Фото: постпредство Якутии по ДФО

Председатель Ассоциации ветеранов боевых действий Якутии Иван Черкашин и ветеран боевых действий Сергей Васильев встретились с мобилизованными военнослужащими из Якутии в соединениях Восточного военного округа, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Ветераны передали военным дополнительное оснащение и технические средства для эффективного несения службы по поручению главы Якутии Айсена Николаева, сообщил на брифинге постоянный представитель Якутии по ДФО Ким Борисов.

«Основная задача встречи — поддержание морального и боевого духа мобилизованных, которые после боевого слаживания встанут на защиту границ нашей Родины. Общение мобилизованных с ветеранами боевых действий дает нашим военнослужащим уверенность в своих силах и навыках, а также морально подготовило их к участию в специальной военной операции», — сообщил постпред республики.

С октября работает колл-центр Единого координационного центра по всесторонней помощи мобилизованным и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Обращения можно оставлять по номерам +7(926) 887-08-52, +7(926) 886-86-04 (WhatsApp, Telegram).

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