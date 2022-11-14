Прогноз погоды в Якутске на вторник, 15 ноября

Фото: KP.RU
Днем 15 ноября в Якутске температура воздуха составит до минус 31 градуса, сообщает Якутское УГМС.
«Преимущественно без осадков, утром местами туман, западный 2-5 м/с. Ночью -35-37°, днем -31-33°», — говорится в прогнозе.
Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -26 градусов, западный ветер 1 м/с.
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