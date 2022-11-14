В Якутии волонтеры отработали более 1,5 тысяч заявок о помощи от семей мобилизованных

Фото: пресс-служба администрации Усть-Алданского района

В Якутии волонтеры Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ с начала мобилизационной кампании выполнили 1543 заявок о помощи от семей мобилизованных, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Из них более более 600 обращений поступило по телефону «горячей линии» 122. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель регионального штаба акции Айыллаан Винокуров.

Отмечается, что более пятисот волонтеров в разных районах республики продолжают помогать семьям военнослужащих в решении бытовых, хозяйственных вопросов с учетом особенностей северного региона. Например, в эти выходные дни волонтеры Оленекского района бесплатно обеспечили льдом семьи мобилизованных.

Call-центр оперативной помощи семьям мобилизованных работает круглосуточно. Граждане могут обратиться на горячую линию 122:

122 — добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 1 — по вопросам волонтёрской помощи семьям мобилизованных и контрактников-добровольцев (звонки принимаются с 09:00 до 18:00);

122 — добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 2 — по вопросам психологической поддержки (звонки принимаются круглосуточно).

Оказать помощь мобилизованным можно ежедневно без выходных с 10:00 до 18:00 по адресу: Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с левого торца (со стороны министерства сельского хозяйства).

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