Прокуратура опровергла разлив нефтепродуктов в Тикси из заброшенного судна «Днепр»

Фото: Якутская транспортная прокуратура

Якутская транспортная прокуратура провела проверку по сообщениям в СМИ о возможном разливе нефтепродуктов с судна «Днепр» в поселке Тикси, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки ведомство не выявило факт разлива нефтепродуктов и превышения содержания нефтепродуктов в морской воде. Однако зафиксировано превышение показателей по содержанию железа.

Также установлено, что ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» до настоящего времени не вносила требование об удалении судна в республиканский Минтранс.

В адрес главы Булунского района также внесено представление по факту непринятия мер по удалению остатков нефтепродуктов из бесхозяйного судна. А Минтрансу Якутии направлена информация о необходимости принятия незамедлительных мер по удалению данного судна.

Напомним, ранее об опасности разлива нефтепродуктов в акватории порта Тикси сообщил проект «Чистая Арктика». По их данным, в корпусе корабля есть трещина, возле которого на поверхности воды присутствуют маслянистые разводы.

Об этой проблеме стало известно еще в сентябре 2021 года. Новая экспертиза была проведена текущим летом и Минэкологии Якутии — она обнаружила превышение ПДК нефтепродуктов в 15 раз. Сейчас экспертизой занимается Росприроднадзор.

В 2023 году планируется полностью очистить судно от нефтепродуктов с помощью микробиологических организмов, после чего оно должно быть утилизировано.

«Днепр» пришвартован в бухте Тикси со времен СССР. С 1970-х годов его использовали во время навигации в качестве емкости для сбора отработанного масла и других горюче-смазочных материалов с приходящих морских судов. В зимний период остатки сжигались и использовались для отопления поселка.

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