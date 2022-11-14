Строительная компания в Якутии не выплачивала 53 работникам зарплату

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Акционерное общество «Строительное управление-888» не выплачивало зарплату своим 53 работникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Сумма задолженности по оплате труда составила более трех миллионов рублей.

Руководителю компании прокуратура внесла представление, а на юрлицо возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы. Кроме того, по материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты.

Как результат, работники получили свои деньги, их права восстановлены.

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