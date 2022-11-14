В Якутии выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 14 ноября в Якутии зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 17 случаев, в Верхневилюйском, Намском районах — по 3 случая, в Ленском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском районах — по 2 случая, в Абыйском, Алданском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Жиганском, Нерюнгринском, Таттинском, Хангаласском районах — по 1 случаю.

За последние сутки госпитализирован один человек, выздоровело 47 человек. Лечение в стационарах получают 20,4% больных, в амбулаторных условиях — 79,6%. Из 129 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 41,9%.

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