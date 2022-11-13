Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 14 ноября

Фото KP.RU

Днем 14 ноября в столице республики сильно похолодает, температура ночью упадет до 29 градусов ниже ноля, сообщает Якутское УГМС.

– Утром и днем небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с, ночью порывы 8-13 м/с. Ночью - 27-29°, днем – 23-25°, — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 6-8 градусов градусов, сильный ветер с порывами 9-14 м/сек.

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