Пятерым якутянам вручили именную стипендию первого президента Якутии Михаила Николаева

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13 ноября прошло 21-е вручение стипендии имени первого президента Якутии Михаила Николаева, сообщает ЯСИА.

Всего поступило более 70 заявок от детей и взрослых. Стипендией награждаются талантливые дети, а также учители и педагоги, внесшие значительный вклад в образование.

Первый президент Якутии Михаил Николаев обратился к лауреатам. Он сказал, что достижения в области образования с каждым годом все больше нужны для развития республики.

– Безусловно, сегодняшние знания нужны как никогда, потому что республика развивается за счет знаний, науки, учителей, которые готовят эти кадры. А наше учительство богато большими традициями в области обучения детей и главным образом воспитания людей, учащихся, любящих свою республику, — сказал он.

Награду получили ученик 10 класса Международной Арктической школы Вольдемар Другин, ученик 11 класса Чурапчинской гимназии Дуолан Ноев, ученица 8 класса Высшей школы музыки Айсулу Туркебаева.

А также учительница Крест-Хальджайской школы Томпонского района Алена Сыромятникова и концертмейстер молодежной оперной программы Большого театра России Николай Дедукин.

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