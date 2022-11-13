ГАИ Якутии проводит массовые проверки водителей

Фото: УГИБДД по Якутии

На эти выходные сотрудники ГИБДД проводят рейдовые мероприятия и массовые проверки водителей в Якутске и районах, сообщает пресс-служба ведомства.

Только за 11 ноября инспекторы задержали и отстранили от управления 13 нетрезвых водителей. А также четыре водителя, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно и восемь человек, ранее уже лишенных прав и управлявших автомобилями без документов.

Еще 20 человек были задержаны вообще без водительских прав. А 49 автомобилистов были привлечены к ответственности за нарушение требований безопасности к тонировке стекол транспортного средства.

Напомним, что в Якутии работают пять передвижных комплексов «Автоураган МС», которые установлены на патрульных автомашинах ДПС.

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