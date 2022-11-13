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НовостиЗдоровье13 ноября 2022 0:53

В Якутии выявлено 38 новых случаев COVID-19

Сутками ранее было зарегистрировано 40 случаев заболевания
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 13 ноября на территории Якутии выявлено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске – 19 случаев. И от четырех до одного случая в 13 районах республики.

За последние сутки госпитализировано три человека, а выздоровело 25 человек.

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