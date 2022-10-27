В Мирном Якутии машина скорой помощи попала в страшное ДТП

Фото: Алмазный край

Ночью в городе Мирном произошло страшное ДТП с участием машины скорой помощи и «семерки», сообщает местное издание «Алмазный край».

Пишут, что скорая ехала с включенными мигалками по шоссе Кирова. Но на пересечении с улицей Ленина влетела в «Жигули». Удар был такой силы, что легковушка отечественного автопрома завалилась на бок. Задний салон скорой также изрядно помяло.

К счастью, в момент аварии пациентов в медицинской машине не было: автомобиль ехал в пункт переливания крови. Однако фельдшер получила ушиб голеностопа и рану на носу. Про состояние здоровья водителей не сообщается.

Начато расследование.

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