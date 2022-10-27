«Боевой дух на уровне». Евгений Григорьев рассказал о встрече с добровольцами и мобилизованными якутянами

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Глава Якутска Евгений Григорьев рассказал о своей рабочей поездке в рамках поддержки участников СВО в своем телеграм-канале.

Чиновник встретился с отрядом якутян-добровольцев в Харьковской области, а также посетил воинскую часть в Чите, где проходят «учебку» мобилизованные и навестил раненного в Москве.

Григорьев отметил, что постоянно держит связь с отрядом добровольцев, где командиром является советник главы на общественных началах Александр Колесов.

– Поэтому всегда нахожусь с ребятами на связи и есть понимание, в чем сейчас нуждаются бойцы, – сказал мэр Якутска.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Отряду привезли дополнительное спецоборудование: девять тепловизионных и цифровых прицелов, бинокли и портативные аккумуляторы, всего 34 единицы необходимой техники. А также доставили посылки от семей, в том числе письма и рисунки от детей.

Главное, что беспокоит мобилизованных якутян – поддержка семей на местах.

– Для нас на сегодняшний день это приоритет в работе. Уточнили контактные данные всех мобилизованных, передадим их в городской Центр поддержки семей участников СВО, – подчеркнул Григорьев.

Им тоже доставили вещи первой необходимости, медикаменты и технику.

– По словам командира части, наши ребята отличаются морально-волевыми качествами и дисциплиной, боевой дух на уровне, – отмечает глава Якутска.

В Москве Григорьев посетил военный госпиталь им. А.А.Вишневского, куда после осколочного ранения с места боевых действий был доставлен сотрудник подведомственного учреждения окружной администрации.

– Коллега идет на поправку, жизни и здоровью его сейчас ничто не угрожает. В ближайшее время организуем выезд супруги в госпиталь, – говорит мэр.

Он выразил благодарность предпринимателям и неравнодушным жителям Якутска, с помощью которых были приобретено оборудование, техника и снаряжение для мобилизованных якутян.

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