В Якутске пять машин ГАИ оборудовали новой системой фиксации нарушений ПДД

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

На пять патрульных машин Госавтоинспекции в Якутске установили новые комплексы фиксации нарушений ПДД. Об этом пишет газета «Якутск Вечерний» в своем телеграм-канале со ссылкой на УГИББД республики.

Мобильный аппаратно-программный комплекс автоматической видеофиксации автотранспорта получил название «АвтоУраган-МС». Он имеет обзор на 360 градусов.

– Он оснащен шестью встроенными камерами, которые автоматически фиксируют окружающую обстановку вокруг патрульного автомобиля. Информация отражается на мониторе, расположенном в салоне автомобиля. Все камеры комплекса имеют функцию идентификации номерных знаков, – говорится в сообщении.

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

Издание разъясняет, что если водитель разговаривает по телефону, то его точно засечет камера на патрульной машине, если она проедет рядом. Максимальное расстояние для фиксации правонарушения составляет до 75 метров.

Кроме того, система подключена к «Паутине», поэтому сотрудникам уже не надо переносить запись с накопителя на компьютер. Камеры могут работать качественно как днём, так и ночью. И даже в ильный мороз при температуре ниже 50 градусов.

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