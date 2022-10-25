В Якутии обнаружили топливный бак ракеты, улетевшей с космодрома «Восточный»

Фото: служба спасения Якутии

В Якутии продолжают обследовать территорию после старта ракеты-носителя с космодрома «Восточный». Спасатели ранее предупреждали жителей нескольких районов воздержаться от поездок за город из-за опасности падения частей ракеты – и одну из таких частей действительно сегодня обнаружили.

Находкой оказался один из топливных баков ракеты «Союз-2.1.б». Его обнаружили с воздуха – рабочая группа облетает территорию возможного падения фрагментов на вертолете.

Топливный бак был найден на северо-западной части Вилюйского улуса. Поисковые работы продолжились, в них участвуют сотрудники «Роскосмоса», ФГУП «ЦЭНКИ», Службы спасения, минэкологии, и чиновники Вилюйского улуса.

Фото: pryanaya_yakutia

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.