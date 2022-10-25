Стали известны подробности ДТП с автобусом в Якутске

Фото: УГИБДД по Якутии

Управление ГИБДД по Якутии опубликовало материалы предварительного расследования ДТП в Якутске с участием автобуса и Toyota Hiace, произошедшего вечером 24 октября.

Напомним, столкновение случилось в 18:20 на перекрестке Ойунского — Петровского.

Как предварительно установило следствие, маршрутный автобус №41 ехал по улице Ойунского со стороны автовокзала и на пересечении улиц при повороте налево не предоставил преимущество микроавтобусу, который двигался прямо со стороны улицы Каландаришвили в сторону Октябрьской. В результате произошло столкновение.

В результате 55-летний водитель Toyota с открытым переломом голени попал в больницу. Также пострадали четыре пассажира автобуса. У них ушибы и ссадины. Им назначили амбулаторное лечение.

Фото: УГИБДД по Якутии

Как оказалось, водитель автобуса в этом году уже шесть раз привлекался к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора. Стаж вождения у него — девять лет. В момент ДТП был трезв.

Расследование продолжается.

А водителям напоминают, что в данное время года обстановку на дорогах ухудшают различные погодные явления. И нужно быть крайне внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

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