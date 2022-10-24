Креативный кластер «Квартал труда» в Якутске откроется в ноябре

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Руководитель региона высоко оценил строительную готовность объекта. Сейчас здесь еще идут отделочные работы, завершаются обшивка фасада и благоустройство территории.

«Поручил ускорить темп работ, чтобы ввести объект в установленный срок в ноябре месяце. Кластер станет «городом в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Он позволит создать более 1200 новых рабочих мест. Также скоро к работе в кластере приступят около 150 резидентов», – написал он.

Ранее пресс-служба правительства информировала, что открытие ожидается в сентябре.

«Квартал труда» станет местом притяжения таких направлений, как кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн. Подписано более 70 соглашений о резидентстве. К 2025 году их количество планируется увеличить до 150, благодаря им появится 1259 рабочих мест, сказал Айсен Николаев.

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