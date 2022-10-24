Из-за пьяного водителя двое детей пострадали в ДТП в Хатассах

Фото: t.me/gibdd14

Дети пострадали после столкновения нескольких машин вечером 23 октября на 10 километре Покровского тракта при заезде в село Хатассы, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское». На этой неделе то уже третья автоавария в этом населенном пункте.

Автомобиль «Тойота Виста» начал обгон, но не выдержал боковой интервал и столкнулся с «Судзуки Свифт». Обе машины выехали на встречную полосу, где врезались в «Ниссан Прессаж». С новым участником ДТП «Тойота» столкнулась лоб в лоб, а «Судзуки» от удара отбросило с проезжей части.

Фото: t.me/gibdd14

В ДТП пострадали двое детей, находившихся в «Судзуки Свифт». Им диагностированы переломы ключицы и ноги, также ушибы, им назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что от более серьезного исхода детей спасли ремни безопасности.

Как выяснилось, 38-летний водитель «Тойоты Виста» был пьян, в его крови обнаружено 0,45мг/л. За последний год его уже привлекали за нарушение скоростного режима.

Составлен протокол об административном правонарушении. За пьяную езду водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав до двух лет.

Фото: t.me/gibdd14

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