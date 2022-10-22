Участники СВО из Якутии и их семьи могут обратиться на горячую линию Следкома

Фото: grozraion.ru

В Следственном комитете России открыли горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Граждане могут позвонить на номер 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Скоро в региональных отделах ведомства, в том числе и в Якутии, появятся свои отдельные каналы связи. Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.

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