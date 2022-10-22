В Якутске 73-летний водитель из-за гололеда наехал на ребенка

Фото: УГИБДД по Якутии

В пятницу, 21 октября, на Покровском тракте Якутска 73-летний водитель наехал на ребенка — машину занесло из-за гололеда, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

ДТП произошло примерно в 17:35. Пожилой мужчина ехал на Toyota Corolla Fielder со стороны села Хатассы в сторону Автодорожной улицы. Однако он не учел дорожные и метеорологические условия, и в результате возле дома №42 машину занесло на обочину. Иномарка наехала на мальчика, который шел в том же направлении.

Пешеход получил ушибы, ему назначили амбулаторное лечение.

Отмечается, что на одежде ребенка были световозвращающие элементы.

Водитель имеет стаж вождения 39 лет. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В момент ДТП был трезв.

Проводится административное расследование.

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