Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 23 октября

Фото: KP.RU

Днем 23 октября в Якутске температура воздуха составит до минус 1 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер западный 2-7 м/с. Ночью -5-7°, днем -1-3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали плюс 1 градус, западный ветер 2 м/с.

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