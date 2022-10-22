Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 23 октября

Фото: KP.RU
Днем 23 октября в Якутске температура воздуха составит до минус 1 градуса, сообщает Якутское УГМС.
«Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер западный 2-7 м/с. Ночью -5-7°, днем -1-3°», — говорится в прогнозе.
Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали плюс 1 градус, западный ветер 2 м/с.
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