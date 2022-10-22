Видео: страшные очереди на ярмарке «Рыба Якутии» на Комсомольской площади Якутска

Фото: скриншот видео

В Якутске на Комсомольской площади проходит выставка-ямарка «Рыба Якутии», желающие купить богатства рек, озер и морей республики выстроились в длинные очереди. Видео с ярмарки опубликовал блогер Николай Барамыгин.

Люди толпятся у каждого ларька, и непонятно, кто за кем должен стоять. Свежая рыба подледного улова вызвала настоящий ажиотаж у горожан.

«Бардак здесь просто. Непонятно, откуда очереди. Лезут, наглеют все», — говорит мужчина в кадре, который тоже стоит в толпе с надеждой все же как-то приобрести рыбу.

«Очереди за рыбой выстраиваются огромные, не ожидали, что жители города так соскучились по рыбе», — приводит Минсельхоз республики слова продавцов.

Рыболовецкие хозяйства предлагают замороженную, копченую, полукопченую, соленую и вяленую рыбу. Килограмм чира можно купить за 450 рублей, омуль, муксун — 350 -550 рублей, ряпушка — 250-300 рублей, передает ведомство.

Выставка-ярмарка «Рыба Якутии» проходит два дня, 22 и 23 октября, с 10 до 18 часов.

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