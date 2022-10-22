В Якутии прошел форум психологов, посвященный поддержке мобилизованных

Фото: АГиП Якутии

В Якутии прошел III форум психологов, в этот раз он был посвящен поддержке мобилизованных и их семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В мероприятии участвовали около 250 человек как очно, так и дистанционно.

Психологи из разных районов республики обменялись опытом работы с призывниками и их близкими. Они оказывают им помощь с начала частичной мобилизации. Психологи говорили о медико-психологической и социальной реабилитации участников специальной военной операции и др.

От лица матерей военнослужащих выступила Нюргуяна Хоютанова, она поделилась переживаниями и отметила необходимость психологической поддержки семей мобилизованных и военнослужащих-участников спецоперации.

Участники форума также рассказали о проблемах развития системы профилактики и реабилитации девиаций несовершеннолетних и молодежи.

Напомним, с 2021 года в республике реализуется программа по охране психологического здоровья населения в рамках национальных проектов «Здоровье» и «Демография».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все, что нужно знать о частичной мобилизации в Якутии, в одной статье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.