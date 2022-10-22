Обвиняемые в убийстве и расчленении мужчины в Якутске взяты под стражу

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Два фигуранта громкого уголовного дела об убийстве и расчленении тела помещены в СИЗО, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

На данный момент установлено, что 20 октября обвиняемые 1991 и 1999 годов рождения распивали спиртные напитки в малосемейке по Лермонтова. Как обычно, произошла пьяная ссора, в результате которой был убит третий собутыльник. Парни расчленили тело погибшего и выбросили его в мусорный контейнер.

В настоящее время они задержаны и помещены в СИЗО на время следственных действий. Заведено уголовное дело п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, в четверг, 20 октября, около мусорного бака у многоквартирного жилого дома на Лермонтова в Якутске нашли расчлененные части тела в пакетах. Как уточнила прокуратура, останки были обнаружены также в грузовом автомобиле, перевозящем отходы, и в квартире. В СК сообщили, что убитый – мужчина средних лет.

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