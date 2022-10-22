«Привез все необходимое». Айсен Николаев передал мобилизованным якутянам амуницию и обмундирование

Фото: Андрей СОРОКИН

Руководитель республики Айсен Николаев 21 октября посетил воинскую часть в Приморском крае, где проходят боевое слаживание и военную подготовку мобилизованные якутяне.

По словам командира роты, коллектив чувствует поддержку всей Якутии, это обеспечивает высокий дух и сплоченность солдат.

Айсен Николаев передал военнослужащим комплекты дополнительной экипировки, в том числе тепловизоры, квадрокоптеры, современные средства связи от лучших производителей, тактические очки и перчатки, фонари, внешние аккумуляторы, аптечки, спальные мешки, коврики, дождевики и теплую одежду и другие необходимые для комфорта вещи.

– Мы держим постоянную связь с командованием Восточного военного округа и нашими земляками в частях и знаем, в чем нуждаются военнослужащие, – заявил Николаев.

Он добавил, что в ближайшее время в часть будет доставлена остальная партия груза. Кроме того, такую же помощь окажут и другим военным частям, где служат призванные якутяне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Питанием довольны, говорят, что вкусно». Глава Якутии встретился с мобилизованными якутянами в Приморском крае (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.